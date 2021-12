Il était une fleur, des confitures pas comme les autres

Les différents parfums de Marina, et ses créations "Il était une fleur"

Pour une touche d’originalité dans vos plats sacrés ou sucrés, on peut opter pour les confits de fleur de Marina David, avec « Il était une fleur ».

De la même manière qu’on peut fabriquer des gelées de fruits, Marina David fabrique des confits de plantes et fleurs. Quelle que soit la plante (lavande, verveine, basilic ou sureau par exemple), le résultat final est bel et bien sucré. Idéal à tartiner, mais aussi parfait pour apporter une touche d’originalité à son plat cuisiné. Avec le fromage de chèvre, une petite lichette de confit de plante est idéal pour un accord sucré-salé original et savoureux.

Marina crée également d’autres préparations : des mélanges pour préparer votre vin chaud ou votre sauget maison, de quoi faire votre petite infusion pour bien digérer après les repas des fêtes de fin d’année, et des préparations pour faire des chocolats chauds qui sortent de l’ordinaire (chocolat-menthe, chocolat-coquelicot et quelques autres).

Vous pouvez retrouver les créations de Marina dans plusieurs boutiques et épiceries fines du Lochois, les offices de tourisme également, et certains points de vente la Ruche qui dit oui… toutes les infos sont sur sa page FACEBOOK et son SITE INTERNET.