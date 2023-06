Julien Moreau le président et fondateur de l'étoile lavalloise est l'invité de la Classe Radio

Le président et fondateur de l'étoile lavalloise Mayenne Futsal Club est l'invité de la Classe Radio. Il répond aux questions de nos jeunes mayennais.

A quelques heures d'un match crucial pour son équipe dans la quête d'une place en Ligue des champions de Futsal la saison prochaine, le fondateur et président de l'étoile lavalloise Mayenne Futsal Club est l'invité de la Classe Radio.

Pourquoi et comment il a créé le club ? Quelles sont les différences entre le futsal et le football ? Comment il recrute de nouveaux joueurs ? Julien Moreau répond aux questions de Noé, Clément, Morgane, Timéo, Marceau et Nam Khang.