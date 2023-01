La Classe Radio rencontre: Suzanne Jolys formatrice pour l'égalité Fille/Garçon

La Classe Radio et Suzanne Jolys

Existe-t-il encore des inégalités entre les garçons et les filles ? Pour répondre à cette question Suzanne Jolys formatrice pour l'égalité fille/garçon dans les établissements scolaire du Grand-Ouest, est l'invitée des jeunes de la Classe Radio.

Dans quels domaines existe t-il encore des inégalités entre les filles et les garçons ? Faut-il éduquer les enfants en faveur de l’égalité filles/garçons dès le plus jeune âge? Doit-on changer nos comportements? Comment trouver sa place quand on est un ado dans une relation amoureuse ?

Suzanne Jolys formatrice pour l'égalité filles/garçons dans les établissements scolaire de la région Grand Ouest répond aux questions des jeunes de la Classe Radio