Chez Jacquelin, on mange, on boit et on dort bien

Episode 4

Depuis une quinzaine d’années, le Hellfest se déroule dans la petite ville Clisson en Loire Atlantique. Lors de la dernière édition, la population de la ville a été multipliée par 10. L’offre hôtelière étant insuffisante, de nombreux festivaliers dorment chez l’habitant.