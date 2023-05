André Minovez: los provèrbis occitans de Volvèstre

André Minovez vient présenter son ouvrage consacré aux dictons et proverbes occitans du Volvestre et d'ailleurs.

André Minovez, l'auteur du livre ''Dictons et proverbes du Volvestre et d'ailleurs''

Installé à Montesquieu Volvestre (31), André Minovez a eu la bonne intuition de sensibiliser dans son entourage, tant familial que local, des personnes connues pour leur pratique de l’occitan et leur goût pour l’énoncé de proverbes et de sentences à tout moment de la journée. C'est ainsi qu'il a décidé de publier cet ouvrage rassemblant des proverbes en occitan sur différentes thématiques: la famille, la société rurale, des expressions de la vie courante, les sobriquets, ... La préface est signé Patrice Poujade et les illustrations sont de Roger Rouquier. André Minovez participera à une rencontre littéraire organisée par la librairie la Tuta d'Ò c à Toulouse (Maison de l'Occitanie, métro Esquirol) le jeudi 8 juin à 18h30.

Couverture du livre d'André Minovez © Radio France - Géraud Delbès

Andrieu Minovez demòra a Montesquiu de Volvèstre e aguèt la bona intuicion de sensilibilizar a l'entorn d'el, tanplan a l'ostal coma dins lo ròdol de son vilatge, de personas conegudas que sabon la lenga e que coneisson de provèrbis, capables de ne dire quora que siá. Atal, decidiguèt de publicar aquel obratge que recampa de provèrbis en occitan dins dins de tematicas diferentas: la familha, la societat rurala, d'expressions de la vida vidanta, d'escaisnoms, ... Patrici Pojada escriguèt lo prefaci e las illustracions son de Rogièr Roquièr. Andrieu Minoves participarà a un encontre literari qu'organizarà la librariá la Tuta d'Ò c a Tolosa (Ostal d'Occitania, mètro Esquiròl) lo dijòus 8 de junh a 18h30.