Cramanh (31): la fèsta de la Cramanhòla

Découvrez le programme de la première édition de la fête occitane à Caraman (31): la Cramanhòla

« La Cramagnole » est la fête occitane organisée par l'association País de Cocanha (Pays de Cocagne) le samedi 16 septembre à Caraman. L’association créée en 2016 a pour but d'œuvrer à la valorisation, l'expression, la transmission et la diffusion du patrimoine culturel en Lauragais, en particulier dans le domaine de la musique, de la danse et de la langue. A l'occasion de cette fête, un repas traditionnel sera servi (réservation obligatoire: lacramanhola@orange.fr). Philippe Tournier de l'association País de Cocanha nous dévoile le programme de la Cramanhòla: bonne écoute !

Philippe Tournier, l'invité de l'émission Conta Monde © Radio France - Géraud Delbès

La Cramanhòla es la fèsta occitana qu'organiza l'associacion País de Cocanha a Cramanh lo dissabte 16 de setembre. Creada en 2016, l'associacion a per prètzfait d'obrar per la valorizacion, l'expression, la transmission e la difusion del patrimòni cultural en Lauragués, mai que mai dins lo domeni de la musica, de la dança e de la lenga. A l'ocasion d'aquela fèsta, serviràn un sopar tradicional (reservacion obligatòria: lacramanhola@orange.fr). Felip Tornièr de l'associacion País de Cocanha nos presenta lo programa de la Cramanhòla: bona escota !