Notre invité est Dominique Salgon, sociétaire de Railcoop, une coopérative ferroviaire basée en Occitanie.

Fondée en 2019 dans le Lot, la coopérative Railcoop souhaite se positionner sur le marché ferroviaire français. Depuis novembre 2021, des trains de fret Railcoop circulent entre Capdenac (Aveyron) et Saint Gaudens (Haute-Garonne), via Saint Jory. Une deuxième ligne de trains marchandises vient d'être ouverte entre Gignac (Lot) et Saint Gaudens. En 2024, Railcoop souhaite faire circuler des trains de voyageurs. Nous faisons le point avec Dominique Salgon, sociétaire chez Railcoop et ancien cadre de la SNCF.

Train de marchandises Railcoop - RF31

En 2019, es nascuda la cooperativa carcinòla Railcoop que se vòl posicionar al nivèl del mercat ferroviari francés. Dempuèi novembre de 2021, de trens de merças Railcoop circulan entre Capdenac (Avairon) e Sent Gaudenç (Garona Nauta), per Sant Jòri. Venon d'inaugurar una segonda relacion de trens de merças entre Ginhac (Òlt) e Sent Gaudenç. En 2024, Railcoop voldrà far circular de trens de viatjaires. Fasèm lo punt amb Domenge Salgon, societari de Railcoop e ancian cadre de la SNCF.