Emission especiala amb los collegians de Murèth

Les élèves de 3ème de la section bilingue français-occitan du collège Bétance de Muret sont venus participer à l'enregistrement de l'émission Conta Monde.

Romain Brunel et les élèves de 3ème du collège Bétance de Muret (31)

Nous les avions rencontrés dans leur collège en novembre dernier . Cette fois-ci, ces élèves et leur professeur d'occitan sont venus dans les studios de France Bleu Occitanie pour évoquer la fin de l'année scolaire, le brevet des collèges, leur avenir et leurs loisirs. Merci à Nour, Juliette, Louise, Andrea, Mathys, Antéo, Nils et à leur professeur d'occitan Romain Brunel pour leur participation !

Pendant l'enregistrement de l'émission © Radio France - Romain Brunel

Los aviam encontrats dins lor collègi en novembre passat . Aqueste còp, aqueles escolans e lor professor d'occitan venguèron dins los estúdios de França Blau Occitania per evocar la fin de l'annada escolara, lo brevet dels collègis, lor avenidor e lors lésers. Mercé a Nour, Juliette, Louise, Andrea, Mathys, Antéo, Nils e al professor d'occitan Roman Brunèl per lor participacion !