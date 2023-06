Fontsòrbas: fin d'annada au licèu Clémence Royer

La fin d'année approche pour les élèves qui apprennent l'occitan au lycée Clémence Royer de Fonsorbes.

Nous les avions déjà rencontrés en janvier dernier . Cette semaine, nous sommes retournés au lycée Clémence Royer de Fonsorbes pour évoquer les épreuves de baccalauréat mais aussi des sujets plus légers: les jeux-vidéos, le rugby, les bandes dessinées, Lo Diari et les projets pour l'année prochaine. Merci à Virgnie Lago et à ses lycéens avec Marylou, Sacha, Asalaïs, Pablo, Clara, Axelle, Roméo, Antoine et Lena pour leur participation. Merci également à Vincent Mialle pour la prise de son !

Fonsorbes (31): le lycée Clémence Royer © Radio France - Géraud Delbès

Les avèvam ja encontrats en genèr passat . Dijaus passat, tornèm au licèu Clémence Royer de Fontsòrbas ende evocar las espròvas deu bachelierat mès tanben de subjèctes mes lugèrs: les jòcs-vidèos, le rugbí, las bendas dessenhadas, Lo Diari e les projèctes ende l'an que veng. Mercé a Virginia Lago (professora d'occitan) e aus sons liceans dambe Marylou, Sacha, Asalaïs, Pablo, Clara, Axelle, Roméo, Antoine e Lena per aver participat a aqueth enregistrament. Mercé tanben a Vincent Mialle ende la presa de son.