Omenatge a Robèrt Martí

Nous vous proposons une émission spéciale en hommage à Robert Marty, disparu il y a tout juste 2 ans.

Robert Marty a été un grand acteur culturel et politique occitan. Ecrivain mais aussi conteur humoriste, il avait créé le personnage de Padena . Robert Marty avait également écrit des chansons pour son ami Eric Fraj. En décembre dernier, un livre hommage a été édité par l'Institut d'Etudes Occitanes: Robèrt Martí, l'òbra-vida (publié sous la direction de Josiane Daunis-Marty et Eric Fraj). Merci à Eric Fraj d'avoir été l'invité de cette émission et à Josiane Daunis-Marty pour les photos.

Josiane Daunis-Marty et Robert Marty - JDM

Robèrt Martí foguèt un grand actor cultural e politic occitan. Escrivan mas tanben contaire umorista, aviá creat lo personatge de Padena . Robèrt Martí aviá escrit egalament de cançons per son amic Eric Fraj. En decembre passat, l'Institut d'Estudis Occitans editèt un libre omenatge: Robèrt Martí, l'òbra-vida (publicat jos la direccion de Josiana Daunís-Martí e Eric Fraj). Mercé a Eric Fraj d'èsser estat lo convidat d'aquesta emission e a Josiana Daunís-Martí per las fòtos.

Samedi 15 avril 2023, inauguration de l'esplanade Robert Marty à Crespin (12), en présence de Josiane Daunis-Marty et du maire, André At. - JDM