Sèrgi Carles: istòria d'un sauvatjòt

Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant est un récit autobiographique. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre le monde, pas à pas : la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, les premiers drames, la vie quotidienne vécue entre deux langues, l’occitan et le français. Serge Carles nous fait partager son cheminement jusqu’à l’entrée à l’École Normale, passage dans un autre univers. Texte original occitan suivi d’une version française de l’auteur. Avec un lexique occitan-français, disponible aux éditions Letras d'Òc. Plusieurs rencontres littéraires avec l'auteur sont programmées à Villefranche de Rouergue (12), à l'hôtel des Fleurines le 18 février à 15h00, à la médiathèque de Lafouillade le 24 mars à 20h00, à la salle des fêtes de Martiel le 14 avril à 20h00 et à Villeneuve d'Aveyron le 28 avril à 17h30 (salle des fêtes).

Couverture du dernier livre de Serge Carles - Jean-François Poma

Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant es un relat autobiografic. Aquò's l'istòria d'un dròlle que descobrís lo monde, dapasset : l'ostal de familha, los vesins, las gents de l'escòla, los gauges e los trencaments, los primièrs dramas, la vida de cada jorn viscuda entre doas lengas, l’occitan e lo francés. Sèrgi Carles nos fa partejar son caminament fins a l'entrada a l'Escòla Normala, passatge dins un autre univèrs. Tèxte original occitan seguit d'una version francesa de l'autor. Amb un lexic occitan-francés, disponible a las edicions Letras d'Òc . D'encontres literaris amb l'autor son programats a Vilafranca de Roergue (ostalariá ''Les Fleurines) lo 18 de febrièr a 15h00, a la mediatèca de La Folhada lo 24 de març a 20h00, a la sala de las fèstas de Marcièl lo 14 d'abrial a 20h00 e a Vilanòva d'Avairon lo 28 d'abrial a 17h30 (sala de las fèstas).