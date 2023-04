Tolosa: Pascas a l'escòla Falguièra

Nous nous sommes rendus à l'école maternelle Falguière de Toulouse.

Nous avons été reçu dans la classe d'Aurélie Alberge. En décembre dernier , nous avions déjà réalisé une émission autour de Noël avec les élèves de petite et grande sections. Cette fois-ci, la thématique est Pâques: chants, poésie, danse et atelier. Bonne écoute et bravo aux élèves de petite section (Apolline, Bérénice, Évangeline, Félix, Habib, Lorenzo, Paul, Pauline, Pedro, Sarah et Israe) et de grande section (Adèle, Andrei, Camille, Elena, Kaïs, Lilas, Louise, Mattia, Rhaysa, Selma, Stanislas et Victor). Merci à Cécile Finet pour la prise de son.

Les élèves interprètent Joan Petit que dança © Radio France - Géraud Delbès

Foguèrem recebuts dins la classa d'Aurelia Albèrja. En decembre passat , aviam ja realizat una emission a l'entorn de Nadal amb los escolans de pichòta e granda seccions. Aqueste còp, la tematica es Pascas: cants, poësia, dança e talhièr. Bona escota e òsca als escolans de pichòta seccion (Apolline, Bérénice, Évangeline, Félix, Habib, Lorenzo, Paul, Pauline, Pedro, Sarah e Israe) e de granda seccion (Adèle, Andrei, Camille, Elena, Kaïs, Lilas, Louise, Mattia, Rhaysa, Selma, Stanislas e Victor). Mercé a Cécile Finet per aver fait l'enregistrament.

Aurélie Alberge organise un atelier de dessins. © Radio France - Géraud Delbès