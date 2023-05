Total Festum a Aguts (Tarn)

Francis Cescato, maire d'Aguts, nous présente sa commune et le programme du festival Total Festum.

Aguts, petit village tarnais du Lauragais, accueillera pour la toute première fois le festival Total Festum les samedi 10 et dimanche 11 juin. Au programme : concerts, spectacles, bal trad, expositions, ateliers, jeux, balades et autres surprises pour faire vivre les cultures populaires sur le territoire. L’ouverture du festival aura lieu le samedi 10 juin à 18h00 en compagnie de Léon le héron, animal totémique du territoire Sor et Agout . Le frésinat, spécialité culinaire du Tarn, sera proposé lors du repas prévu le dimanche midi. Les réservations doivent se faire impérativement avant le 1er juin au 06-11-80-96-95.

Le village d'Aguts (81) - Mairie d'Aguts

Aguts, vilatjòt tarnés de Lauragués, aculhirà pel pus primièr còp lo festival Total Festum los dissabte 10 e dimenge 11 de junh. Çò previst : concèrts, espectacles, bal tradicional, mòstras, talhièrs, jòcs, passejadas e autras suspresas per far viure las cultura populara sul territòri. Lo dissabte 10 de junh a 18h00, i aurà l'inauguracion del festival amb Leon, lo bernat-pescaire, animal totemic del territòri Sòr e Agot . Lo fresinat, especialitat culinària de Tarn, serà servit pel dinnar del dimenge. Reservacions obligatòrias pel repais al 06-11-80-96-95 avant lo 1èr de junh.

Affiche du festival Tota Festum à Aguts - Communauté de Communes Sor et Agout