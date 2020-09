L'istòria de Tolosa amb Remesi Puèg

Rémy Pech vient présenter ''Histoire de Toulouse et de la métropole''. Cette nouvelle Histoire de Toulouse, écrite et dirigée par des historiens de renom, constitue l’ouvrage de référence sur l’histoire de la ville rose et de sa métropole.

Les Editions Privat proposent une nouvelle histoire de Toulouse et de la métropole, ouvrage publié sous la direction de Jean-Marc Olivier et Rémy Pech. Toulouse a toujours compté dans l’histoire de France. Capitale de l’Aquitaine mérovingienne , affaiblie ensuite par la croisade albigeoise, elle connaît un vrai « siècle d’or » grâce à l’exportation du pastel entre les XVIe et XVIIe siècles. Plus tard, la forte industrialisation au lendemain de la Première Guerre mondiale donne naissance à l’une des métropoles les plus dynamiques aujourd’hui en Europe. Ville innovante, ville savante, Toulouse s’est hissée au rang de capitale européenne grâce à des technologies de pointe autour de la médecine, de la pharmacie, du numérique, de l’espace et de l’aéronautique. Ader, Mermoz, Saint-Exupéry, Latécoère, sont autant de noms qui restent intimement liés à son histoire. Près de 400 photos (dont 150 inédites), noir et blanc ou couleur, grand ou petit format, Histoire de Toulouse et de la Métropole contient 800 pages. Un ouvrage indispensable pour tous les amoureux d'histoire et de la ville rose.

Rémy Pech © Radio France - GD

Las Edicions Privat propausan una novèla istòria de Tolosa e de la metropòli, obratge publicat jos la direccion de Jean-Marc Olivier e Remèsi Puèg. Tolosa a totjorn comptat dins l’istòria de França. Capitala de l’Aquitània merovingiana , s'aflaquiguèt apuèi pr'amor de la crosada albigesa, coneguèt un vertadièr « sègle d’aur » mercés a l’exportacion del pastèl entre les sègles XVI e XVII. Mai tard, la fòrta industrializacion a l'endeman de la Primièra Guèrra mondiala fa que Tolosa es l'una de las metropòlis mai dinamicas en Euròpa a l'ora d'ara. Una ciutat qu'innòva, tanben una vila sabenta, Tolosa puja al rang de capitala europèa mercés a de tecnologias de punta a l'entorn de la medecina, de la farmacia, del numeric, de l'espaci e de l'aeronautic. Ader, Mermoz, Saint-Exupéry, Latécoère, son de noms que demòran tant e mai ligats a son istòria. Quicòm coma 400 fòtos (dont 150 ineditas), negre e blanc o color, grand o pichòt format, aquel libre fa 800 paginas. Un obratge que los afogats d'istòria e de la ciutat mondina non pòdon pas mancar.