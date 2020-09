La Confrérie de l'Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac existe depuis 1952. Chaque année, cette confrérie participe à de multiples événements afin de partager de bons moments et de faire connaître le savoir-faire ancestral des vignerons du Gaillacois. La Confrérie de l'Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac appartient à la Fédération Internationale des Confréries Bachiques. Henri Plageoles fait partie de cette confrérie depuis 1993. A la retraite depuis 2015, il a exercé le métier de vigneron pendant plus de 35 ans au Mas de Doat à Sénouillac (81). Dans cette émission, Philippe Sour revient sur la marque territoriale Tarn, Cœur d'Occitanie, mise en avant par le Conseil Départemental du Tarn. Parmi ses adhérents, on retrouve justement des vignerons, mais aussi des producteurs, des commerces et des associations qui participent à la valorisation de l'identité occitane du Tarn.

Henri Plageoles © Radio France - La Dive Bouteille de Gaillac

La Confrariá de l'Òrdre de la Divina Botelha de Galhac existís dempuèi 1952. Cada an, aquela confrariá participa a un flòc d'eveniments per tal de partejar de bons moments e de far conéisser lo saber-far aujolenc dels vinhairons de Galhagués. La Confrariá de l'Òrdre de la Divina Botelha de Galhac fa partida de la Federacion Internacionala de las Confrariás Baquicas. Enric Plajòlas aderís a aquela confrariá dempuèi 1993. Retirat dempuèi 2015, faguèt vinhairon al Mas de Doat, a Senolhac, pendent mai de 35 ans. Dins aquela emission, Felip Sor nos parla de la marca territoriala Tarn, Còr d'Occitània, que valoriza lo Conselh Departamental de Tarn. I a justament de vinhairons que i aderisson mas tanben de productors, de comèrcis e d'associacions que participan a la valorizacion de l'identitat occitana de Tarn.