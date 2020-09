La course à pied transfrontalière Ma'Dame Run - Der grenzüberschreitende Lauf Ma'Dame Run

Pour votre rendez-vous culture, Jonathan Wahl reçoit aujourd'hui Stéphanie Brauch qui vient nous présenter l'édition 2020 de la course transfrontalière Ma'Dame Run

La 3ème édition de la course féminine caritative transfrontalière Ma'Dame Run se déroulera ce vendredi 25 septembre au profit des associations "Brückenpflege" et "L'Alsace contre le Cancer".

L’ACSE et l’ODS de Strasbourg sont associés à la section d’athlétisme du club omnisport « Kehler Fussball Verein (KFV) » de Kehl pour l’organisation de cette manifestation, soutenue par la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur.

La MA’DAME RUN intègre l’opération « Toutes en Rose » avec La Strasbourgeoise, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Elle se compose d’une course féminine et d’une marche ouverte à tous sur un parcours franco-allemand de 5km entre Strasbourg et Kehl.

Départ de la course et de la marche à 18h30 depuis le stade de foot de Kehl (Rheinstadion – Stadionstrasse 1, 77694 KEHL).

Et, nouveau cette année, participez virtuellement du 25 au 27 septembre ! Courrez ou marchez à proximité de chez vous et soutenez ainsi la lutte contre le cancer du sein.

Ma'Dame Run 2020

Für Ihr kulturelles Treffen begrüßt der Jonathan Wahl heute die Stéphanie Brauch, die zur Präsentation der Ausgabe 2020 des grenzüberschreitenden Ma'Dame Run Rennens gekommen ist

Die 3. Ausgabe des grenzüberschreitenden karitativen Frauenlaufs "Ma'Dame Run" findet diesen Freitag, den 25. September, statt und kommt den Vereinen "Brückenpflege" und "L'Alsace contre le Cancer" zugute.

Diese Veranstaltung wird gemeinsam von « L’Association des Courses de Strasbourg », « l’Office des Sports » und der Leichtathletikabteilung des « Kehler Fußball Vereins (KFV) » organisiert, mit der Unterstützung der “Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrheinkonferenz”.

Diese Sportveranstaltung ist Teil der Aktion "Toutes en Rose", im Kampf gegen Brustkrebs.

Es besteht aus einem Frauenrennen und einer für alle offenen Wanderung auf einer 5 km langen deutsch-französischen Strecke zwischen Straßburg und Kehl.

Start des Laufs und Spaziergangs um 18.30 Uhr ab dem Kehler Fußballstadion (Rheinstadion - Stadionstraße 1, 77694 KEHL).

Und, neu in diesem Jahr, praktisch vom 25. bis 27. September teilnehmen! Laufen oder walken Sie in der Nähe Ihres Zuhauses und unterstützen Sie den Kampf gegen Brustkrebs.