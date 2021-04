Des libraires mobilisés pour la Fête de la Librairie avec la Bouquinette à Strasbourg

À l’occasion de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 480 libraires indépendants de France, Luxembourg et de Belgique francophone créeront l'événement

Pour sa 23e édition, la Fête de la librairie indépendante retrouve son tempo habituel. Elle se déroulera samedi 24 avril.

Que la loi demeure

C’est aussi la célébration par les libraires indépendants des quarante ans de la loi Lang, promulguée le 10 août 1981. Pour l’occasion, le livre Que vive la loi unique du prix du livre ! tiré à 25 000 exemplaires, en partenariat avec les éditions Gallimard, sera offert aux clients des librairies participantes à la journée. L’ensemble des publications de l’Association Verbes a toujours comme ligne éditoriale de transmettre à un large public un aspect de l’histoire ou de la culture du livre.

Ce livre est pensé comme une librairie avec plusieurs entrées et différentes collaborations de : Jack Lang, Antoine Gallimard, Mathieu Sapin (auteur de bande-dessinée), Agnès Desarthe (écrivaine et traductrice), Alban Cerisier (éditeur de chez Gallimard), Jean-Yves Mollier (professeur historien) et Mohammed Aïssaoui (écrivain journaliste).

À découvrir dans les librairies indépendantes proches de chez vous samedi 24 avril 2021 !

Liste des librairies participantes en Alsace :

Haguenau - Librairie Vincenti ; La Marge

- Librairie Vincenti ; La Marge Strasbourg - Librairie La Bouquinette ; Librairie Oberlin ; CHAPITRE 8 ; Librairie La Tache Noire ; Quai des brumes ; Librairie des Bateliers ; Librairie Ehrengarth

- Librairie La Bouquinette ; Librairie Oberlin ; CHAPITRE 8 ; Librairie La Tache Noire ; Quai des brumes ; Librairie des Bateliers ; Librairie Ehrengarth Obernai - Le Libr'air

Le Libr'air Illkirch Graffensatden - Librairie Ill aux Trésors

- Librairie Ill aux Trésors Mulhouse - Librairie Le Liseron ; Librairie 47degrés Nord ; Librairie Bisey

- Librairie Le Liseron ; Librairie 47degrés Nord ; Librairie Bisey Altkirch - Librairie Café Mille Feuilles

- Librairie Café Mille Feuilles Munster - Librairie Carpe Diem

Pour avoir toutes les infos rendez vous sur le site internet Centre National Du Libre