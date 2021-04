Guig'z, Rappeur Mulhousien propose son clip "Tour de Piste"

Artiste autodidacte originaire de Dijon, il a commencé à rapper ses textes il y a environ 10 ans.

Enrichi d'une expérience en Amérique Latine (Mexique) pendant quelques années, c'est là-bas qu'il se développera et affûtera sa plume.

De retour en France, du côté de Mulhouse, il ne cessera d'être présent tant au niveau artistique que de l'activisme. En effet Guig'z fait partie du staff Freestyle Roulette (FSR) sur Instagram afin de promouvoir les MC's de l'ombre.

En ce qui concerne ses projets personnels, il a sorti différents EP et plus récemment MalaVidaSocialClub avec une partie 1 au Mexique (2019), une partie 2 à son retour dans l'hexagone (2020), pour finir sur un morceau unique de plus de 10 minutes, une conclusion évidente à son projet mené entre les deux pays et qui porte le nom de Trace ta route (2021).

Il est aujourd'hui membre du groupe Cartel Club, avec ses collègues ils ont dévoilé leur premier projet l'été dernier, une mixtape du même nom (Cartel Club) comportant 10 titres. Il fait aussi parti des labels Evergreen ainsi que KoVerbalProd à Mulhouse.

Guig'z vous présente "Tour de piste" avec Mej et Hell Kë :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix