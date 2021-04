Ils vous accompagnent toute la semaine dans la Nouvelle Scène de France Bleu Alsace : LDDSM

Los Disidentes Del Sucio Motel ne cesse de tracer son sillon depuis 15 ans sur scène. Forts d'une identité évoluant au fil des albums (« Soundtrack for the Motion Picture » en 2010 et « Arcane » en 2013 chez Deadlight Ent (FR) puis « Human Collapse » en 2016 chez Ripple music (US)) et marqué d'un caractère sonore transcendant, l'expérience s'enrichit depuis 4 ans de projections en live. Plongeant alors le public en immersion totale dans l'univers du groupe, leur dernière tournée les emmènent dans plusieurs pays d'Europe, mais également au Hellfest sous la Valley.

LDDSM - (c) Benjamin Hincker

Dépassant désormais les codes du genre, s'attaquant à des perspectives célestes logées au creux de l'humain pour leur 4e album « POLARIS », le groupe est en plein travail scénique. Cette évolution d'orientation associée à un changement de line-up, rabat les cartes des envies de sonorités toujours plus enrichissantes dans la composition. Les nouvelles chansons se doivent d'exister maintenant sur scène et LDDSM fidèle à sa réputation, se prépare à le faire de la manière forte.

