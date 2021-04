Justine Bahl pour le clip "Au Bord" et son actualité

Justine Bahl monte un premier spectacle solo en 2006, chansons et narrations, qu’elle tournera pendant trois ans ; elle participe en parallèle à la création d’une troupe de spectacle jeune public,Bas les Pat’Hibulaire, au sein de laquelle elle compose et joue. Son engagement musical se prolonge avec la création en 2012 suivie d’une tournée de 2 ans du spectacle Déambulation de trois grains de sable, des Lanternes Public.

Son spectacle «Allumée», créé en 2012, s’ouvre à de nouvelles choses : entre orient et occident, entre concert et cabaret, elle tâtera avec lui et les lampes qui l’habillent les planches du Molodoï (Strasbourg), du Noumatrouff (Mulhouse), de la Laiterie (Strasbourg), mais aussi du Kafteur (Strasbourg) ou du Cabaret Pop (Gap), et croisera la route d’Amélie-les-Crayons, de Sarah Olivier, de Soan. Elle nous déballe alors un chez-soi qui pourrait être chez-nous.

Justine Bahl... Embobinée

Aujourd’hui, elle vous propose ses chansons et des images qu'elle pose là, avec un tas de vidéos courtes prises avec le téléphone, ces vidéos qu'on prend sans trop savoir pourquoi. Et le résultat et jolie ! Voici "Au Bord" qui vous le prouve :

Et la suite, c'est une création avec sa compagnie jeune public Bas les Pat'Hibulaire sur un spectacle qui s'appelera MACHINARMONIUM

