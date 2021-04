Le groupe "Tout Allant Vers" vous redonne le sourire avec leur clip

Tout Allant Vers est un groupe de musique et chansons festives basé en Alsace. Constitué de cinq musiciens qui composent et interprètent des titres originaux et énergiques mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, Tout Allant Vers cherche à vous faire découvrir un répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes.

Après leur 6 titres en juin 2013, ils ont sorti un deuxième album "EN PIÈCES" en février 2017 ainsi que plusieurs clip vidéo. Ils vous attendent nombreux sur leurs chemins, avec déjà ce clip "Just Smile" histoire de retrouver le sourire ensemble !

