Réouverture le 19 mai de la cité de l'Automobile à Mulhouse

Située à Mulhouse en Alsace, la Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf - est le plus grand musée automobile du monde. Visitez ce musée exceptionnel créé par Fritz Schlumpf, récemment modernisé et agrandi, qui s’étend sur plus de 25 000 m². Découvrez avec une visite audio guidée, 400 modèles historiques, de prestige ou de course, qui racontent l’histoire de l’automobile, dont les fameuses Bugatti Royales. Des animations tous les jours pour les familles. Un grand musée, une grande collection, un grand moment !

Pour nous parler de la réouverture le directeur de la Cité de l'automobile Aurélien Weisrock.

