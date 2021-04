Une artiste Nouvelle Scène France Bleu Alsace qui a le vent en poupe : Claire Hiegel

Claire est née à Strasbourg. Durant les quatre années passées aux Beaux-arts, elle a pu découvrir différentes pratiques expérimentales, performatives, et sonores, sans jamais perdre de vue la création de chansons.

Aujourd’hui, ces années de déambulations et de cueillettes aboutissent à un projet sincère où s’épanouit le verbe, la voix et le rêve. Claire, accompagnée depuis 2020 par Nello Dronne (basse) et Jonas Gomar (zarb/ cajon), s’ancre autant dans la tradition des parolier.e.s du XXème siècle que dans la poétique beatnik de l’Amérique des 60’s. "Au loin, le vent" emporte et dépose.

