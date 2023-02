Avocats, grenouilles, viande de bison : Des produits de saison originaux pour des recettes folles !

Anthony Serra le chef du château de la Dame Blanche à Geneuille est venu sur France Bleu Besançon avec ses bonnes recettes.

Anthony Serra, le chef du château de la Dame Blanche à Geneuille et des Ateliers à Ecole Valentin est venu orchestrer des recettes gourmandes et originales autour de produits proposés par nos producteurs maison ! Comme pour commencer les grenouilles d'Adrien restaurateur à Recologne à l 'Escale Gourmande , travaillées au vin jaune et à la crème. Les puristes des simples grenouilles persillés se laissent séduire par ce plat totalement innovant ! La recette est dans ce replay.

Savez-vous également que l'avocat offre en ce moment ces meilleures saveurs chez les primeurs comme aux établissements Jacoulot à Morteau ! Clothilde Jacoulot, meilleure ouvrier de France fruits et légumes vous explique comment bien les choisir et rétabli une vérité : non un avocat brun n'est pas un avocat pourri, bien au contraire, c'est à ce stade qu'il va délivrer ses arômes les plus subtils.

Terminons ce tour de recettes à base de produits peu courants avec la viande de bison produite par Emmanuel à Breurey les Favernay aux Bisons de Bacara qu'il transforme en rillettes, pâtés et même saucisse fumées ! Une véritable découverte gourmande à réécouter dans ce replay.