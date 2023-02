Anne Roumanoff à Sedan et La nuit du blues à Fagnières

"Tout va presque bien" pour Anne Roumanoff. Avant de vous le dire le 5 mars à Sedan, elle est sur France Bleu Champagne Ardenne. On découvre également la programmation de la nuit du blues, vendredi à Fagnières

"Tout va presque bien". Anne Roumanoff à Sedan

Anne Roumanoff délaisse son chemisier rouge pour s'afficher "multicolor" et vous jouer "Tout va presque bien", son dernier spectacle dont elle donne en ce moment les dernières représentations.

Anne Roumanoff réussit à nous faire rire de cette période compliquée. Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées, le politiquement correct, le télétravail, es rencontres amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une voyante qui vous incite à être plus attentif dans votre couple...

Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux.

Rdv à la salle Marcillet de Sedan le 5 mars.

La 20ème nuit du blues à Fagnières

Ce vendredi, la salle André Gallois de Fagnières va une nouvelle fois résonner au son des guitares et voix chaudes de deux formations régionales que nous a présentées ce matin Patrick Legouix, le directeur artistique de l'association chalonnaise "Musiques sur la ville". Lee O'Nell Blues Gang, et Rozedale.

Réservation pour la nuit du blues vendredi 24 février