Festival international de magie et le Festival Courzik

Les 4 et 5 mars, 10 artistes parmi les meilleurs magiciens du monde seront sur la scène du Capitole de Châlons-en-Champagne. Le même week-end, le village de Courcy ouvrira la 13ème édition du Festival Courzyk. Marcel et son orchestre, La caravane passe, Mes souliers sont rouges...

Découvrez les magiciens incroyables qui seront sur la scène du Capitole de Chalons-en-Champagne les 4 et 5 mars

Festival international de magie

Ce show époustouflant réunit les meilleurs magiciens du monde. Tous les artistes présents sur scène se sont déjà produits dans le monde entier et ont reçu de prestigieuses récompenses, couronnant leur talent unique. Patrick Garachon, qui les a sélectionnés et qui produit ce spectacle unique nous les présente aujourd'hui dans Côté Culture

Réservation pour le festival mondial de la magie

Festival Courzyk

Le Courzik festival approche. Festival musical à Courcy les 3, 4 et 5 mars, petit village près de Reims où une bonne partie des habitants se mobilisent pour l'organiser. Une belle aventure, et une belle programmation que nous a présentée François Jolly : Marcel et son orchestre, La caravane passe, Mes souliers sont rouges, Crazy Gravy...

Le festival vous garanti une belle ambiance festive tout le week-end

Retrouvez toute la programmation et la billetterie sur le site du festival Courzik