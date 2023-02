Variétés des sujets, des formes, des techniques et des matériaux : découvrez "Contrastes artistiques" à Poisy

Un tigre rugit, une femme invite au voyage : les "Contrastes artistiques", une expo collective d'artistes du pays de Gex et de Haute-Savoie à voir à Poisy jusqu'au 25 février, galerie d'art de l'Espace 55.

Vernissage jeudi 9 février de 18h à 21h, en présence des artistes : l'expo collective "Contrastes artistiques" est à voir à Poisy jusqu'au 25 février, galerie d'art de l'Espace 55.

Découvrez les œuvres de 5 artistes : "RÖT13 et ses compositions abstraites qui reposent sur des jeux de formes, Hanae Biro et ses peintures évoquant la douceur de la sensation et de l'être humain, Ludovic Zbylut, et son idéal pictural du contraste entre la lumière et l’ombre, Emma Margo et ses collages artistiques et Lydie Misak et ses œuvres esthétiques, sensibles et féminines." Galerie de L'Espace 55

Entrée gratuite

