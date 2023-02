Petits contes en chanté par Le Rêvoir Cie mercredi 8 février salle de Spectacle et de Cinéma d'Aime

Un nuage rose, un oiseau de pluie, des fourmis : Les "Petits contes en chanté" par Le Rêvoir Cie sont mis en musique et interrogent notre regard. A voir mercredi 8 février à 16h Salle de Spectacle et de Cinéma d'Aime.

" Et si on décidait de changer notre regard et de penser différemment ? Ces petits contes remettent en question nos convictions et nos conventions." Le Rêvoir Cie

