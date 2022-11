La loi des séries : "Avenue 5" ou la comédie à bord d'un vaisseau spatial sur OCS ou Canal +

L’histoire de "Avenue 5" se passe à la fin du 21ᵉ siècle, sur un vaisseau spatial de croisière, Avenue 5, en route vers Saturne. Tout se passe parfaitement bien jusqu’à ce qu’une inversion de la gravité soudaine change complètement la trajectoire du vaisseau spatial de luxe, rallongeant la durée de la croisière de plusieurs mois. Le capitaine Ryan Clark et son équipage tentent de maintenir l'ordre tout en cherchant une solution pour retourner sur Terre.

Sauf que, comédie oblige, il devrait y avoir pas mal de rebondissements !

Avenue 5 surfe clairement sur un humour plutôt décalé. C’est une parodie de série de science-fiction : on pense clairement à Star Trek sauf qu’ici, rien ne va jamais et les incidents vont s’enchainer les uns après les autres, pour notre plus grand plaisir. Autant vous dire que cette traversée de la galaxie ne sera pas de tout repos, et que les nerfs de passagers vont être soumis à rude épreuve face à l’incompétence du personnel de bord.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alors, on regarde ou pas Avenue 5 ?

Si Hugh Laurie vous manquait, vous serez ravis de le redécouvrir dans un rôle très différent de celui de Docteur House, quoiqu'on lui retrouve ici un certain sens du cynisme ! Côté casting, on retrouve aussi Josh Gad (Las Vegas 21, Le Crime de l’Orient Express) et Matt Woods (The Office). Avenue 5 est clairement une comédie, plutôt divertissante, qui devrait ravir les fans d’humour noir.

Avenue 5 (2020) 2 saisons de 8-9 épisodes de 28 min à voir sur OCS (ou Canal +).

Retrouvez plus d’idées séries sur le blog d’Audrey : Olive, banane et pastèque