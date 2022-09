La loi des séries : "le chemin de l’olivier", la nouvelle série qui cartonne sur Netflix

Ce mardi, portrait d'une série turque originale qui cartonne sur Netflix et se classe au top 5 des fictions les plus vues : Le Chemin de l’Olivier.

On suit les aventures de trois meilleures amies, Ada, Leyla et Sevgi. L’histoire commence lorsque Sevgi, atteinte du cancer, décide de quitter l’hôpital pour tester un traitement alternatif. Ses deux amies, d’abord réticentes, décident malgré tout de la soutenir. Les trois jeunes femmes vont entamer un voyage unique qui va les changer à tout jamais.

De quoi parle la série ?

La série parle beaucoup d’une thérapie basée sur la constellation familiale et de mémoire du corps. Sevgi va en effet rencontrer Zaman, qui fait des séances de groupe et invite les participants à faire émerger de leur inconscient leur histoire familiale, de leur enfance à aujourd'hui, mais aussi en remontant aux générations précédentes, afin de traiter les maux du présent.

Parallèlement, les trois femmes ont des vies plutôt mouvementées.

Sevgi en apprend plus sur sa maladie, tout en essayant de trouver le grand amour. Ada est virée de l’hôpital où elle travaillait, suite à une erreur médicale. Comme si cela ne suffisait pas, elle tombe sur son ex avec qui elle a eu une histoire compliquée dans le passé. Quant à Leyla, elle découvre que son mari a fait faillite et se retrouve du jour au lendemain sans le sou, avec son fils. On va donc suivre leurs trois parcours, à un moment charnière de leurs vies à toutes les trois.

Alors, on regarde ou pas Le Chemin de l’Olivier ?

C’est une belle histoire d’amitié, d’amour, mais aussi un voyage spirituel. La série traite des liens transgénérationnels qui nous relient aux membres de notre famille, que nous le voulions ou non. Elle parle surtout de la nécessaire prise de conscience qui va aider à se défaire des schémas répétitifs de nos vies. Une série très émouvante et rythmée, qui fait la part belle à l’introspection et à la résilience.

Le Chemin de l’olivier, 8 épisodes de 50 min à voir sur Netflix

Retrouvez plus d’idées séries sur le blog d’Audrey : Olive, banane et pastèque