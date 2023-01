"Chantiers de cirque", un spectacle à découvrir au Théâtre du Grand Rond

Nouvelle année oblige, deux jeunes compagnies issues de la Pépinière des arts du cirque toulousaine vous invitent à une étape de travail de leur premier spectacle. Du cirque désorienté d’un côté, et du cirque mélancolique et sportif de l’autre.

LE PROGRAMME

Fleur de carnage de Sergio Capusotto

Il n'a jamais loupé un match de coupe du monde. Il a vu toutes les coupes du monde, il a même vu celles qui se sont jouées avant sa naissance. Toutes, chaque but. Télévision allumée, rideaux fermés et le parfum de maman qui inonde la maison. Un fanatique... 1m67 de romantisme au rabais, 76 kilos, après une liposuccion à base de pâte de gnocchis. Une histoire d’amour qu’il a laissé filer. Une nuit, dans sa maison, après avoir fumé une trentaine de cigarettes, en pleine finale de la coupe du monde, il commence à chanter.

Sergio Capusotto jongle, au sens propre comme au figuré, entre histoire de ballon et d’amour.

OMÂ ou les privilèges de la patate de la cie Bolbol

OMÂ ou les privilèges de la patate est la rencontre d'une grand-mère allemande et d'une grand-mère iranienne qui fait trébucher leur petite fille sur ses certitudes. OMÂ explore le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent. Avec honnêteté et autodérision, parfois sincère, amère, parfois comique ou ironique, Roxana Küwen Arsalan cherche à démasquer l’absurdité des catégorisations. Sur scène, jonglage, mouvement et parole se rejoignent pour manifester la beauté d'une diversité complexe mais pas complexée.

CHANTIERS DE CIRQUE, à découvrir au Théâtre du Grand Rond à Toulouse mardi 3 janvier

CÔTÉ CINÉ : Professeur Yamamoto prend sa retraite

Jérémy de l'American Cosmograph à Toulouse nous invite à découvrir ce documentaire.

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche du départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même comment affronter ce bouleversement.