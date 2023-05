Mieux Communiquer et Mieux se Comprendre avec la Com' en Couleurs. Qui allez-vous reconnaître en premier ? Votre patron, votre chéri(e), vos enfants ?

Com en couleur

Com' en couleur… Le spectacle !

Dans ce nouveau spectacle humoristique aussi drôle que pédagogique, Vincent Lemaire, véritable show-man, vous partage la méthode des couleurs ( DISC) et vous aide à communiquer plus efficacement.

Venez entourés de votre famille, de vos amis ou de vos collègues et à l'issue de ce spectacle, vous aurez les clés pour mieux communiquer et mieux vous comprendre !

Com' en Couleurs sur France 3

Ce show unique en son genre est une invitation à la convivialité et à la communication.

"Com' en couleurs", un spectacle à La Comédie de Toulouse mercredi 17 mai

Le cinéma

Jean-Baptiste Salvat, le directeur du CGR de Blagnac présente l'évènement dédié à l’univers « Saint-Seyia – Chevaliers du Zodiaque » des samedi 27 et dimanche 28 Mai 2023.

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE Bande Annonce VF (2023)

Seiya, un adolescent au caractère bien trempé, a l'habitude de participer à des combats pour gagner de quoi survivre dans la rue, tout en recherchant sa soeur qui a été enlevée. Durant un combat, il puise involontairement dans des pouvoirs mystiques insoupçonnés et se retrouve propulsé dans un monde où il rencontrera des chevaliers en armure, tirant leur puissance d'un entraînement magique ancestral et Athéna, une déesse réincarnée qui a besoin de sa protection. S'il veut survivre, il devra affronter son destin et tout sacrifier pour prendre la place qui lui revient parmi les Chevaliers du Zodiaque.

Bonne(s) séance(s)