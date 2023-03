Édition inédite du petit Prince, à l'occasion des 80 ans de la 1ere édition !

À l’occasion du 80e anniversaire de sa première publication mondiale, découvrez l’édition exclusive et collector, limitée à 3000 exemplaires numérotés, du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry !

80 ans après sa première publication,Le Petit Princeest devenu le livre français le plus traduit dans le monde, et continue encore aujourd’hui d’émerveiller des millions de lecteurs en France et à l’international

Le Petit Prince

Publié pour la première fois à New York par Reynal & Hitchcockle 6 avril 1943,Le Petit Prince rencontre rapidement un succès, jamais démenti. Avec des thématiques et des valeurs qui traversent les époques et les générations, il conserve, 80 ans plus tard, toute sa modernité. Phénomène éditorial mondial, Le Petit Prince a été vendu à15millions d’exemplaires depuis sa parution en France en 1946et détient le record de plus de 500 traductions officielles !Aujourd’hui encore, 5millions d’exemplaires sont vendus chaque année dans le monde

