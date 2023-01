Exposition “Combattre l’oubli : les objets en héritage” à Toulouse

Combattre l’oubli : les objets en héritage

Antoine Grande, le directeur du musée départemental de la Résistance & de la Déportation est au micro de Laure Basterreix pour évoquer "Combattre l'oubli : les objets en héritage".

Cette exposition présente pour la première fois 150 objets conservés par le musée et rarement exposés, laissés en héritage par près de 500 donateurs depuis sa création, confiant leurs histoires intimes pour lutter contre l’oubli. Installée dans trois salles du musée sur une surface de 250 m2, l’exposition est construite autour de trois thématiques : “l’écriture ou les armes de l’esprit”, “communiquer en temps de guerre : lettres et carnets”, “objets de vie et de combat” (prisonniers, internés, déportés, maquisards).

Cette exposition est l’occasion d’exposer des objets disparates, fragiles, souvent considérés “sans valeurs” artistique faciale, rappelant aujourd’hui leur force et leur valeur : manuscrits, dactylographiés, ronéotypés, imprimés, lettres et écrits depuis les camps, tenues, objets de vie dans les combats et les maquis, contes et peintures du retour des camps…

Vendredi 27 janvier c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité.

Chaque année, le ministère chargé de l'Éducation nationale invite la communauté éducative à engager une réflexion avec les élèves sur la Shoah et les génocides reconnus, en liaison avec les programmes scolaires.

CÔTÉ CINÉ : Youssef Salem a du succès

Arnaud Clappier, le directeur de l'Utopia de Borderouge présente...

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…

Et puis...

Rendez-vous mardi 14 février pour le CINÉ-CONCERT de Maÿlis Arrat (accordéon) et Clémence Braux (soprano) autour du film de Ruben Östlund SNOW THERAPY

« Le 3e mouvement de l’été de Vivaldi est utilisé comme thème principal. Le film est magnifique ! C’est une œuvre que j’ai arrangée pour accordéon classique » (Maÿlis Arrat). Au programme : l’été en entier bien sûr mais aussi un extrait de l’hiver (à l’accordéon solo), le stabat mater et le domine deus de Vivaldi. Et sans doute un petit détour chez Monteverdi, Handel et Bach…

Bonnes séances.