Fabien Olicard au Casino Barrière de Toulouse mardi 20 juin

Le festival Rio Loco du 14 au 18 juin à Toulouse - Mundo Mix

Depuis 1995, Rio Loco n’a cessé d’évoluer et de s’agrandir. Associant concerts, spectacles jeune public, arts visuels et DJ sets, Rio Loco s’attache par son esprit festif et populaire à refléter la diversité et la richesse des musiques d’ici et d’ailleurs