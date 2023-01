Festival Détours de Chant du 24 janvier au 4 février en Haute-Garonne

Viktor Vincent, mentaliste, le 3 février au Théâtre Jean Alary de Carcassonne

Après un diplôme de réalisation cinématographique, Viktor se met en scène au théâtre et utilise le mentalisme pour raconter des histoires. Il aime créer des ambiances fortes laissant la place au récit, il aime raconter et se plaît à mêler la grande et les petites histoires.