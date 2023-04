L'actualité de l'Opéra National du Capitole

Une nouvelle saison pour l’Opéra national du Capitole, qui vous donne rendez-vous avec de nouvelles émotions !

L’INVITATION AU VOYAGE - SAISON 2023-2024

Lorsque plus de 1 100 personnes en même temps saluent l’enchantement visuel et musical de Rusalka, s’enthousiasment pour la virtuosité des danseuses et danseurs de Don Quichotte, applaudissent la force titanesque des solistes et de l’orchestre de Tristan et Isolde, nous pensons avoir réussi quelque chose qui relève du miracle.

Programmation 2023/2024

L’Opéra national du Capitole aime les œuvres et les artistes qu’il présente, autant qu’il aime le public qu’il accueille chaque soir. Dans un contexte de baisse générale de la fréquentation des salles de spectacle, retrouver notre public – vous retrouver – de spectacle en spectacle, nombreux, curieux, enthousiaste, divers et éclectique, est une joie qui nous honore et nous oblige.

