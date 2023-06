Laetitia Mercier, Antiquaire et experte pour "Affaire conclue" sur France 2

Mefistofele, un opéra du ballet national du Capitole

Monument de l’art lyrique, ironique et iconoclaste, sentimental et métaphysique, tragique et comique, Mefistofele de Boito fait enfin son entrée au répertoire du Capitole. Les 23, 27 et 30 juin à 20h, 25 juin et 2 juillet à 15h.