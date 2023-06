Le festival des alternatives durables et locales se renouvelle pour son 10e anniversaire, et cette année, on 10'joncte !

AgitaTerre

Organisé par 3PA, association d’éducation et de formation aux métiers de la transition écologique, il prendra place à Lahage, un village situé dans le Sud-Ouest de la Haute-Garonne, à 45 min de Toulouse, du 30 juin au 2 juillet 2023. La thématique cette année ? La Sobriété Énergétique ! AgitaTerre 2022 VENDREDI 30 JUIN - 18H à 23H - On 10'joncte ! Pour entrer en beauté dans la thématique de cette année, nous allons réaliser un pari fou : une soirée débranchée ! Concert acoustique (Super Panela), ateliers (lecture à la bougie par LibLab, ou encore "Electro Stand" à la force du mollet par Ordisol), déambulation théatrâle (Cie Elefanto), tireuse à bière No Watt (Brasserie du Court-Circuit), et même les foodtrucks se prêteront au jeu ! SAMEDI 1ER (11H30-00H) et DIMANCHE 2 JUILLET (10H-18H) Samedi et Dimanche, c'est l'ouverture des villages associatifs, d'artisanat, et du marché de producteur.rice.s du festival ! Et tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des conférences (sur l'auto-création d'énergie, les sobriété énergétique dans la culture, les low-techs, et la sobriété alimentaire), à des ateliers (de méthanisation, de réemploi numérique, de travail du bois, ou encore de cuisson de poterie primitive dans l'espace low-tech, mais aussi de visites commentées, balades nature, ateliers de compostage, jeux en bois...), ainsi qu'à la visite du fruit d'une résidence d'artistes et d'architectes de plusieurs semaines (Utoparc), mais aussi à des spectacles (Didier Super, Cie Croco Fumé), et des concerts (Octopussy, El Gato Negro, Vientos Flamencos). LE PROGRAMME EN ENTIER ? Simplement en cliquant ici Le 10e Festival AgitaTerre, du 30 Juin au 2 Juillet à Lahage CÔTÉ CINÉ Lucas, animateur cinéma de la MJC Ciné 113 à Castanet-Tolosan présente Disco Boy DISCO BOY | BANDE-ANNONCE OFFICIELLE (Franz Rogowski, Ours d'Argent de la Berlinale 2023) Prêt à tout pour s’enfuir de Biélorussie, Aleksei rejoint Paris et s’engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le Delta du Niger où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village. Si Aleksei cherche une nouvelle famille dans la Légion, Jomo s’imagine être danseur, un disco boy. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser. Bonne(s) séance(s)