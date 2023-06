Le Before du festival Gragnarock le 09 juin à l'usine à musique à Toulouse

Le 9 juin pour le Before du festival local GRAGNAROCK et en soutien à l’association DANS TES YEUX, L’usine à musique accueillera un plateau de plusieurs groupes Rock de la scène occitane !

AU PROGRAMME

SPICY KACTUS, VOODOO ANGEL, AU FOND’LA CLASSE & UNDERZUT

CRASH TEST - UNDERZUT

Et c'est aussi un concert caritatif au profit de l'association "Dans tes yeux ", pour Embre, une petite fille de 4 ans qui a perdu la vue suite à un cancer des yeux et laquelle l'association "Au fond de la classe" et "Gragnarock " s'associe et s'engage pour l'achat d'un chien de compagnie dans les prochains mois.

Entrée libre et restauration sur place

CÔTÉ CINÉ

Vincent Boy, le directeur du Kinepolis de Fenouillet présente le cycle Christopher nolan

Oppenheimer - Bande annonce VF [Au cinéma le 19 juillet 2023]

Le nouveau film de Christopher Nolan sur l’univers palpitant de l‘homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver.

Bonne(s) séance(s)