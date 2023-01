Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie à Saint Orens du 21 au 29 Janvier

Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie est de retour à Saint-Orens et dans les communes de Toulouse Métropole pour sa 21ème édition autour du thème « Ça se construit ».

Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

Parmi les très nombreux invités, Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie a la chance d'accueillir Thierry Colombié.

Auteur toulousain et spécialiste de la criminalité organisée, Thierry Colombié a créé la série « Polar Vert » (Milan) pour sensibiliser les adolescents aux crimes commis contre la nature, au dérèglement climatique ou à la perte massive de la biodiversité. Son objectif est de créer un laboratoire de l’imaginaire collectif des nouvelles générations, en publiant une saison (2 tomes) de Polar Vert tous les ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« La malédiction de l’ours » (tome 1) est disponible depuis le 12 octobre.

Ayant fui la Bretagne, l’héroïne mène une nouvelle enquête dans les Pyrénées.

Quel est le mystérieux commando qui a kidnappé un ours ?

L’a-t-il relâché aux portes de Paris ou éliminé, comme sa mère tuée à bout portant ?

Accompagnée de Peyo, l’enfant du pays, et de Bulle, une ancienne star des réseaux, l’héroïne va se retrouver au coeur de sombres trafics entre l’Espagne, l’Andorre et la France…

CÔTÉ CINÉ : LA FAMILLE ASADA

Thierry de l'American Cosmograph de Toulouse présente :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Bonnes séances.