Le festival Luluberlu est de retour à Oddyssud Blagnac du 23 au 29 mai

Pour sa nouvelle édition, le festival Luluberlu se transforme en forêt enchantée ! Cette année, Luluberlu promet un voyage auprès des arbres, ces géants immobiles et merveilleux, aussi bien dans les salles de spectacles que sous le soleil éclatant du Village des Enfants.

FESTIVAL LULUBERLU

Pour sa 15e édition, Luluberlu va croître de plus belle avec une journée supplémentaire au calendrier pour prolonger les festivités et le plaisir avec encore plus de spectacles, d’installations, d’ateliers et de belles surprises pour petits et grands, entre amis ou en famille.

LES SPECTACLES

Les spectacles Luluberlu

En savoir plus

Côté ciné...

Jérémy de l'American Cosmograph de Toulouse présente "Ramona fait son cinéma"

RAMONA FAIT SON CINÉMA Bande Annonce | Espagne, Comédie (2023)

De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille d’une première audition, elle fait une rencontre pleine de promesses. Elle ne se doute pas que celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes.

Bonne(s) séance(s)