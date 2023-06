Les journées européennes de l'archéologie au Muséum de Toulouse

Rendez-vous au Muséum de Toulouse le samedi 17 et le dimanche 18 juin, pour les Journées Européennes de l'Archéologie ! Ateliers, visites, projections, lectures et jeux seront au programme.

JOURNÉES EUROPEENNES DE L'ARCHÉOLOGIE

Grâce aux archéologues, la Préhistoire nous révèle ses mystères.

Ateliers, visites, projections, lectures et jeux autour des outils, des parures et des instruments de musique préhistoriques sont proposés durant tout le week-end, pour se mettre dans la peau des hommes et des femmes de la Préhistoire !

Une visite de l’exposition temporaire et des ateliers avec des archéologues seront également proposés pour comprendre comment les fouilles archéologiques font parler les morts.

L’occasion aussi de venir voir le nouveau spécimen des collections du Muséum : Champagne, la jument de Przewalski !

Champagne

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin, à 10h30 et 14h30 (avec traduction LSF le samedi)

Visites de l’exposition Momies, corps préservés, corps éternels

L’archéo-anthropologue Patrice Georges-Zimmermann , commissaire scientifique de l’exposition temporaire Momies, corps éternels, corps préservés , mènera des visites inédites de l’exposition à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie. Ne ratez pas l’occasion de découvrir tous les secrets des momies grâce à ce guide d’exception !

Patrice Georges-Zimmermann est chargé des de recherches à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Spécialisé dans l’archéologie funéraire, l’anthropologie et la criminalistique (archéologie forensique), il est membre du laboratoire TRACES de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et le commissaire scientifique de l’exposition.

Le programme complet en cliquant ICI

CÔTÉ CINÉ

Jérémy de l'American Cosmograph de Toulouse présente "Le processus de paix"

PROCESSUS DE PAIX Bande Annonce (2023) Camille Chamoux, Damien Bonnard, Drame

Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, qu’est-ce qu’on fait ?

Marie et Simon sont profondément amoureux, malgré les disputes constantes dans leur vie de couple. Pour ne pas se séparer, ils se lancent dans une aventure un peu folle : établir une liste de règles qu’ils devront suivre coûte que coûte. Ils l’appellent la charte Universelle des droits du couple.

Bonne(s) séance(s)