Roman Graphique : "Les Espionnes racontent" de Chloé Aeberhardt et Aurélie Pollet

Et si 007 était une femme ? L'enquête de Chloé Aeberhardt révèle le rôle majeur joué par les espionnes au destin des services de renseignement.

Qui n'a jamais eu envie de connaître la vraie vie des espionnes ? Loin de l'image de Mata Hari ou des James Bond Girls, elles ont travaillé pour la CIA, le KGB, le Mossad ou encore la DST durant la guerre froide.

Les Espionnes racontent

Désormais à la retraite, six femmes expertes du renseignement se sont confiées dans Les Espionnes racontent à Chloé Aeberhardt et Aurélie Pollet. Après l'enquête et la série animée, leur histoire est mise en avant par ce roman graphique.

Diego Feduzi de l'Utopia Tournefeuille présente "Dernière nuit à Milan"

Franco Amore porte bien son nom. Il dit de lui-même que, durant toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en 35 ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service. Mais cette dernière nuit sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine et mettra en danger tout ce qui compte à ses yeux : son travail au service de l’Etat, son amour pour sa femme Viviana, son amitié avec son collègue Dino, jusqu’à sa propre vie. Et c’est durant cette même nuit, dans les rues d’un Milan qui ne semble jamais voir le jour, que tout va s’enchaîner à un rythme effréné.

