Venez fêter Pâques au château de Merville du 4 au 7 avril

Le Château et le parc Ouvrent très bientôt. Rendez-vous le week-end de Pâques pour la réouverture estivale avec la traditionnelle chasse aux oeufs ....

Chasse aux œufs géante dans le Labyrinthe de Merville

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril 2023, de 10h à 18h00

Les cloches de Pâques sonneront très fort durant trois jours dans le Labyrinthe de Merville . Les enfants accompagnés de leurs parents sont bienvenus à la recherche de 80 000 œufs en chocolat dissimulés dans les 6 km d’allées de buis centenaires.

Fidèle à la tradition, le Labyrinthe de Merville organise sa vingt-sixième chasse aux œufs dans le cadre enchanteur de son parc classé « Jardin remarquable ».

Le Château de Merville

Cette année, la famille de Beaumont voit encore plus grand : son Lapin de Pâques, que les promeneurs croiseront assurément, arpentera les sous-bois pour dissimuler quelque 80 000 petits trésors chocolatés durant les trois jours du week-end pascal. A la sortie, la célèbre mascotte s’assurera que chacun reparte bien avec une douzaine d’œufs dans son panier.

CÔTÉ CINÉ

Diego Feduzi de l'Utopia de Tournefeuille présente La soirée des 20 ans de l'Utopia !

Lundi 17 avril, Sesión del vermouth à partir de 19h , repas méditerranéen concocté par Bruno, chef cuisine du Local, épicerie alimentaire bio traiteur 29 Chemin St Pierre à Tournefeuille, suivi du film à 20h30. En collaboration avec le Bistrot d’Utopia. Places disponibles dès le 1er avril au tarif unique de 15 euros (repas plus film) au cinéma, au Local ou sur billetweb.fr

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF

Femmes au bord de la crise de nerfs (1988)

C'est LE film qui a définitivement imposé Pedro Almodovar comme un réalisateur important, celui à partir duquel on a commencé à le prendre au sérieux. Peut-être à tort d'ailleurs… parce que le bougre est quand même un sacré farceur, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime !

Pas qu'elle soit du genre à pleurnicher facile, Pepa. Pas le genre de femme qui se laisse mener par le bout du cœur. Plutôt braise incandescente que serpillère (vous me suivez…).

Aussi, quand son latin lover lui laisse pour tout message sur son répondeur : « Je t'aimerai toujours », elle pige aussi sec qu'il est en train de se faire la malle. Surtout qu'au studio où tous deux ont pour job de doubler des films d'amour, il est devenu du genre invisible.

Un grand coup de somnifères là-dessus… Le temps des larmes ne sera pas long. Elle se lance à la poursuite de ce séducteur de bazar pour lui faire sa fête, et lui découvre une double vie qu'en dix ans elle ne lui avait pas soupçonnée : une autre femme, légitime celle-là, un fils… Peut-être même d'autres canaris, le traître !

Un malheur n'arrivant jamais seul, se réfugient alors chez elle, par ordre d'entrée dans le salon : a) une malheureuse copine qui veut à tout prix se jeter par la fenêtre, sous prétexte que, sans le vouloir, aveuglée par l'amour, elle est devenue la complice d'un groupe de terroristes qui, justement… b) le fils d'Ivan (l'amant envolé), flanqué d'une jeune vierge au long nez, puis c) sa mère, ex-maîtresse d'Ivan, lequel s'apprête à s'enfuir par les airs avec une avocate féministe, enfin d) les flics…

Pas triste, le Dimanche ! Tout ça bien secoué fait une comédie virevoltante, acide, drôle, tendre, baroque, dingue… Rien de nordique là-dedans, promis, c'est méditerranéen jusqu'au bout des ongles laqués des femmes…

Apéritif musical italien

Mercredi 5 avril à partir de 20h00 , venez à la première soirée qu’on vous a concoctée (d’autres suivront toute l’année) avec un apéritif musical italien : on vous offre un verre de prosecco, accompagné d’un petit concert sur des airs des Nino Rota, le compositeur attitré de Fellini, proposé par le Pink City Orchestra (en concert au Phare le 8 avril) et suivi du film à 20h30. Places en vente au cinéma et en ligne sur billetweb.fr à partir du 22 mars aux tarifs habituels.

LES VITELLONI

Les Vitelloni (1953) - Bande annonce reprise 2020 HD VOST

Le premier grand succès de Fellini, un film drôlement triste ou tristement drôle..

Une petite bande de ce qu’on n’appelait pas encore des glandeurs, dans une station balnéaire tristounette de la riviera romagnole : ils ont entre 25 et 30 ans, se conduisent comme des adolescents attardés et plusieurs vivent sans trop de scrupules aux crochets de leurs parents.

Fausto, le piètre leader du groupe, a mis enceinte Sandra, la sœur de Moraldo, le plus jeune de ses acolytes. Courage, fuyons, se dit-il… mais son père, qui a des principes, l’oblige à épouser la jeune fille. Mariage bâclé, voyage de noces à Rome expédié, Fausto est de retour sur son territoire familier, et son beau-père lui trouve un boulot de vendeur dans un magasin d’objets de piété…

Fausto s’y ennuie évidemment à mourir, et continue à rêver de conquêtes amoureuses, au grand désespoir de sa malheureuse épouse qui de toute façon compte pour du beurre…

Autour de cette histoire centrale, on suit les pauvres péripéties qui sont censées occuper la vie de ses copains : Alberto, qui vit avec sa mère, essaie d’empêcher sa sœur de partir avec un homme marié ; Leopoldo, « l’intellectuel » de la bande, croit son heure de gloire arrivée quand le directeur d’une troupe théâtrale lui fait compliment de la pièce qu’il a écrite… mais il va tomber de haut. Et tutti quanti : des petites aventures, des petits désirs pour tromper l’ennui, pour se dire qu’on est vivant…

La fable est amère, mais elle est empreinte d’une douceur typiquement italienne, d’un humour follement élégant.

Bref, 20 ans d’Utopia Tournefeuille, du 5 au 17 avril.