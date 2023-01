Viktor Vincent, mentaliste, le 3 février au Théâtre Jean Alary de Carcassonne

Après un diplôme de réalisation cinématographique, Viktor se met en scène au théâtre et utilise le mentalisme pour raconter des histoires. Il aime créer des ambiances fortes laissant la place au récit, il aime raconter et se plaît à mêler la grande et les petites histoires.

VIKTOR VINCENT

Pour son tout nouveau spectacle « Mental Circus » le 3 février au Théâtre Jean Alary de Carcassonne, Viktor Vincent aborde l’une de ses périodes favorites, celle des années 20-30 à New-York. Encore une fois, ses expériences bluffantes sont autant de clefs ouvrant les portes d’incroyables destins.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Viktor Vincent » est un nom d’emprunt choisi par son mentor disparu, comme cela se faisait au XIX ème siècle. Ajoutez à cela sa moustache désuète et ses costumes british et vous aurez une idée de sa personnalité : Viktor aime la poussière sur les choses et s’il est très curieux de l’avenir, il respecte le passé qui le fascine tout autant. A noter que le respect du public est l’une de ses marques de fabrique et cela est toujours très apprécié

Viktor Vincent

Viktor reçoit en 2015 un Mandrake d’or, distinction décernée aux plus grands illusionnistes internationaux.

CÔTÉ CINÉ : A la belle étoile

Jean-Baptiste Salvat, le directeur du CGR Blagnac présente...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Bonnes séances