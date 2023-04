Journal du Printemps Jour 3 : Benjamin Biolay et Juliette Armanet, mais aussi Izïa et Hervé sur la scène du W

Printemps de Bourges jour 3 ! Une journée forte en événements. Le W sera plein comme un œuf ce jeudi soir, avec sur scène Benjamin Biolay et Juliette Armanet, mais aussi Izïa et Hervé, les invités de Manuel Bonnefond en direct de Bourges entre 17h et 18h… Le programme dans le détail avec Manu !

