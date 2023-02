Concert ou one-woman show ?

Un concert aux Saulnières samedi avec un brassband afro funk et une chanteuse de soul ou un one-woman-show à la belge dans la nouvelle salle de spectacle du Mans : faites votre choix

Balaphonics et Mary May

Balaphonics et Mary May en concert aux Saulnières

Notre invité : Nicolas Beaugrand, manager et tromboniste de Balaphonics

Le mot du festival Diverscènes

'Le brassband francilien est disposé à vous faire goûter ses spécialités afro-funk, dans une fusion aussi détonante d'énergie que diverse dans ses ambiances.

Cerise sur le gâteau : Balaphonics est accompagné de l’étoile montante de la scène Afro-Soul francilienne : la chanteuse Mary May, qui a su s'intégrer au groupe tout en l'emmenant dans de nouvelles sphères jusqu'ici inexplorées.

Concert samedi 11 février à 20h30 aux Saulnières, au Mans (+ Praktika et Simon Winse)

infos et programme sur le site de Diverscènes

Manon Lepomme dans 'Je vais beaucoup mieux merci !'

Notre invitée : Manon Lepomme

L'humoriste belge est de retour avec un nouveau spectacle après le succès de 'Non, je n'irai pas chez le psy !'

Découvrez son énergie décoiffante et sa galerie de personnages tour à tour drôles et touchants ce jeudi au Mans !