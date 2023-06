En direct avec nous ce matin, l'humoriste Gustave Parking !

'De mieux en mieux pareil', un spectacle à voir le samedi 24 juin à Comédie Le Mans

Notre invité : Gustave Parking

Gustave Parking, personnage de bateleur moderne, philosophe, enchaîne les tournées : en France, en Europe, sur tous les continents et joue dans des salles aussi prestigieuses que l’Olympia et le Casino de Paris.

Ce clown-poète dessine un oiseau avec une endive, joue du jazz à l’aide d’une bassine et d’un bout de ficelle et jongle avec un oeuf, un artichaut et une chaussure ! Il sait créer un déluge de gags visuels et réussit par le rire à faire passer son message profondément humaniste et écolo.