Envie de cinéma pendant les vacances ?

Entre avant-1ère et grand film du patrimoine, faites votre choix avec le CGR de Saint-Saturnin

Notre invité : Maxime Clément-Burger, directeur adjoint du CGR

Ce jeudi 16 février, le CGR de Saint-Saturnin propose en avant-première 'Les petites victoires', de Mélanie Auffret

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école.

En présence de l'équipe du film, à 20h

Et à l'occasion de la Saint-Valentin, on redécouvre Titanic sur grand écran 25 ans après sa sortie !